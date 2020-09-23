Омские школы продолжают уходить на карантин из-за коронавируса

По данным на 22 сентября, в Омской области продолжают работать 715 школ. В 69 образовательных организациях региона отдельные классы закрыли на карантин по ОРВИ. Такая ситуация наблюдается сразу в Большереченском, Азовском, Калачинском, Исилькульском, Полтавском, Омском, Нововаршавском районах и в самом Омске.