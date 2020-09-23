Омские школы продолжают уходить на карантин из-за коронавируса

По данным на 22 сентября, в Омской области продолжают работать 715 школ. В 69 образовательных организациях региона отдельные классы закрыли на карантин по ОРВИ. Такая ситуация наблюдается сразу в Большереченском, Азовском, Калачинском, Исилькульском, Полтавском, Омском, Нововаршавском районах и в самом Омске.
Также из-за ОРВИ полностью закрыта Великорусская школа в Калачинском районе. Детей перевели на дистанционный формат обучения.
Что касается карантина из-за коронавирусной инфекции, то продолжают оставаться закрытыми Березовская основная школа Марьяновского района, Юрьевская школа Кормиловского района и Петровская школа Тевризского района. В омской школе № 83 и гимназии № 62 также закрыли по одному классу. Омский детский сад № 245 также остается закрытым.