Омские депутаты обсудили наказание для бизнеса, не платящего за вывоз мусора

Проект поправок, в том числе в Правила благоустройства, представил коллегам депутат Юрий Федотов. По его словам, омский бизнес пока не спешит заключать контракты с регоператором и пользуется контейнерными площадками для сбора ТКО буквально бесплатно.
«Мы 9 сентября на заседании Народного фронта проводили мониторинг и заметили удручающую тенденцию — найдено много объектов, которые не очищаются от мусора, при этом значительная их часть используется юридическими лицами. Есть статистика — во всех округах четкое закрепление контейнерной площадки есть у 5-10, максимум 20 юрлиц. То есть часть имеют договоры, но их площадки не закреплены, у части нет и самих договоров. Нужно ужесточать меры. Предлагаю проект сегодня отправить на публичные слушания, тогда можно посмотреть и предложения администрации Омска», — отметил депутат.
Суть предложенного им изменения: предприниматель, не заключивший договор с регоператором, должен быть оштрафован, как и бизнесмен, который не обратился в администрацию своего административного округа с требованием закрепить контейнерную площадку. В обоснование этого депутат привел аргумент, согласно которому у администраций всех округов Омска есть списки всех контейнерных площадок и их местоположения.
По законодательству, отмечает депутат, все площадки должны быть в реестре, который ведут администрации округов. Он в первую очередь говорит об ответственности за отсутствие закрепленных площадок и подписанных договоров с ООО «Магнит», то есть регоператором. Федотов считает, что не нужно бояться собственной тени и следует принять поправки правового управления.
Однако предложение руководителя комитета по финансово-бюджетным вопросам вызвало дискуссию среди его коллег. Депутат Владимир Гуселетов резонно заметил, что «Магнит» уже получает в качестве платежей от омичей миллиарды рублей, поэтому не стоит его работу перепоручать администрации города.
«Я понимаю, я даже согласен со словами депутата Федотова. Другое дело в том, что это в первую очередь задача „Магнита“ — выводить предпринимателей на заключение контрактов, закреплять их за разными контейнерными площадками, они на этом деньги зарабатывают», — отметил Гуселетов.
С ним согласились ряд других депутатов, а вместе с ними и правовое управление Горсовета. Юристы пояснили, что чиновники администрации не наделены полномочиями для наказания предпринимателей, избегающих заключения контракта с «Магнитом».
При этом представители регионального минприроды заявили, что принятие поправки Федотова необходимо, так как из 25 тыс предпринимателей в Омской области вывозят мусор по контракту с регоператором только 8 тыс бизнесменов. Остальные сбрасывают мусор в другие места, порождая стихийные свалки или же просто подкидывают его в контейнеры простых омичей.
В итоге обсуждения депутаты решили оставить вопрос в комитете на дополнительную проработку, при этом не отказались рассмотреть его по существу еще раз на одном из грядущих заседаний.