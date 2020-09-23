Омские депутаты обсудили наказание для бизнеса, не платящего за вывоз мусора

«Мы 9 сентября на заседании Народного фронта проводили мониторинг и заметили удручающую тенденцию — найдено много объектов, которые не очищаются от мусора, при этом значительная их часть используется юридическими лицами. Есть статистика — во всех округах четкое закрепление контейнерной площадки есть у 5-10, максимум 20 юрлиц. То есть часть имеют договоры, но их площадки не закреплены, у части нет и самих договоров. Нужно ужесточать меры. Предлагаю проект сегодня отправить на публичные слушания, тогда можно посмотреть и предложения администрации Омска», — отметил депутат.