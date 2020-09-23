Омичи ежедневно наблюдают выходки бездомных

В сообществе «Омск ВК» появилась жалоба на неблагополучную территорию неподалеку от улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Мира. Уединенное место за гаражами облюбовали омичи без определенного места жительства. Авторы поста выложили небольшой фоторепортаж, который красноречиво иллюстрирует бурную жизнь этой территории. Ее обитатели спят на теплотрассе, устраивают «собрания». Порой происходят несчастные случаи, приезжает полиция и скорая. «Каждый день кошмар!» - пишет автор жалобы.
Неподалеку от указанного места находится участковый пункт полиции, что никак не влияет на активность бродяг. «Сотрудники полиции и скорой не могут всё время посвящать бездомным, так как работников мало, и тогда останутся без помощи те, кому она действительно нужна», - прокомментировали омичи, уверенные, что переломить неблагоприятную ситуацию на данной территории – нечто из области фантастики.