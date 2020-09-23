Омичи ежедневно наблюдают выходки бездомных

Неподалеку от указанного места находится участковый пункт полиции, что никак не влияет на активность бродяг. «Сотрудники полиции и скорой не могут всё время посвящать бездомным, так как работников мало, и тогда останутся без помощи те, кому она действительно нужна», - прокомментировали омичи, уверенные, что переломить неблагоприятную ситуацию на данной территории – нечто из области фантастики.