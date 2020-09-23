Город55
ГлавноеВсе новости
Омичи ежедневно наблюдают выходки бездомных

Омичи ежедневно наблюдают выходки бездомных

23 сентября 2020, 13:43
Фото: «Омск ВК»
Жители Нефтяников рассказали о беспокойных соседях. Жалоба появилась в соцсетях.

В сообществе «Омск ВК» появилась жалоба на неблагополучную территорию неподалеку от улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Мира. Уединенное место за гаражами облюбовали омичи без определенного места жительства. Авторы поста выложили небольшой фоторепортаж, который красноречиво иллюстрирует бурную жизнь этой территории. Ее обитатели спят на теплотрассе, устраивают «собрания». Порой происходят несчастные случаи, приезжает полиция и скорая. «Каждый день кошмар!» - пишет автор жалобы.

Неподалеку от указанного места находится участковый пункт полиции, что никак не влияет на активность бродяг. «Сотрудники полиции и скорой не могут всё время посвящать бездомным, так как работников мало, и тогда останутся без помощи те, кому она действительно нужна», - прокомментировали омичи, уверенные, что переломить неблагоприятную ситуацию на данной территории – нечто из области фантастики.

#Желтая новость
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57