Омичам дали возможность проверить застройщика на «чистоту»

Омичам предложили ознакомиться с реестром введенных в эксплуатацию многоквартирных домов. Информация пригодится для горожан, которые планируют приобрести готовое жилье. Данные опубликованы здесь, они обновляются ежемесячно.
Отмечается, что для МКД, построенных с начала 2016 года, можно будет узнать имя застройщика, площадь зданий, количество квартир и этажей.
Также обнародован реестр выданных разрешений на строительство, который позволит уточнить данные об уже стартовавшей стройке. Как подчеркивают в мэрии, это один из животрепещущих вопросов для будущих новоселов. В реестре можно посмотреть дату выдачи разрешения, сведения о застройщике и функциональном назначении готовящегося объекта.