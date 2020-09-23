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Омичам дали возможность проверить застройщика на «чистоту»

Омичам дали возможность проверить застройщика на «чистоту»

23 сентября 2020, 14:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В мэрии рассказали, где искать данные о новостройках. Реестр опубликован на сайте городской администрации.

Омичам предложили ознакомиться с реестром введенных в эксплуатацию многоквартирных домов. Информация пригодится для горожан, которые планируют приобрести готовое жилье. Данные опубликованы здесь, они обновляются ежемесячно.

Отмечается, что для МКД, построенных с начала 2016 года, можно будет узнать имя застройщика, площадь зданий, количество квартир и этажей.

Также обнародован реестр выданных разрешений на строительство, который позволит уточнить данные об уже стартовавшей стройке. Как подчеркивают в мэрии, это один из животрепещущих вопросов для будущих новоселов. В реестре можно посмотреть дату выдачи разрешения, сведения о застройщике и функциональном назначении готовящегося объекта.

#Новости#Недвижимость#Мэрия#Стройка#Общество
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