Омичам дали возможность проверить застройщика на «чистоту»

Также обнародован реестр выданных разрешений на строительство, который позволит уточнить данные об уже стартовавшей стройке. Как подчеркивают в мэрии, это один из животрепещущих вопросов для будущих новоселов. В реестре можно посмотреть дату выдачи разрешения, сведения о застройщике и функциональном назначении готовящегося объекта.