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Омич украл у питерских полицейских служебных собак

Омич украл у питерских полицейских служебных собак

23 сентября 2020, 11:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина пробрался в отделение полиции и вывел оттуда двух собак, сообщают «Невские новости».

По информации издания, в минувшую пятницу, 18 сентября, 33-летний омич по имени Сергей пробрался в отделение полиции на Кондратьевском проспекте и увел из вольера служебных собак. Мужчина работает в Санкт-Петербурге реставратором.

Через некоторое время полицейским удалось найти одну из собак. Через несколько дней поймали и самого подозреваемого. Вторая собака — украденный лабрадор — находилась вместе с ним в одной квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судимым за разбой и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

#Новости#Кража#Полиция#Собака#Происшествия#Омск сегодня
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