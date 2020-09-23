Омич украл у питерских полицейских служебных собак

По информации издания, в минувшую пятницу, 18 сентября, 33-летний омич по имени Сергей пробрался в отделение полиции на Кондратьевском проспекте и увел из вольера служебных собак. Мужчина работает в Санкт-Петербурге реставратором.
Через некоторое время полицейским удалось найти одну из собак. Через несколько дней поймали и самого подозреваемого. Вторая собака — украденный лабрадор — находилась вместе с ним в одной квартире.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судимым за разбой и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.