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Оксана Фадина поздравила Почетного гражданина Омска со 100-летним юбилеем

Оксана Фадина поздравила Почетного гражданина Омска со 100-летним юбилеем

23 сентября 2020, 13:29
Фото: Владимира Казионова
Мэр Омска Оксана Фадина поздравила и вручила подарок труженику тыла, ветерану труда, Почетному ветерану Омского отделения железной дороги Николаю Григорьевичу Грицевичу, которому исполнилось 100 лет.

«Благодаря Вашим усилиям строился и хорошел наш город. Ваш жизненный путь, вклад в развитие родного Омска, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи», — поздравила ветерана Оксана Фадина.

Родился Грицевич 23 сентября в 1920 года. Является выпускником Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта. С 1943 по 1963 год трудился на Омской железной дороге, а в 1964 году назначен заместителем председателя Омского горисполкома. На этой должности он проработал 20 лет.

До 2010 года занимался вопросами капитального строительства в управлении внутренних дел по Омской области. В Омском горисполкоме курировал капитальное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и теплоэлектроэнергетику. Был инициатором развития Левого берега Иртыша. Участвовал в строительстве парка «Зеленый остров», городского Дворца детского творчества.

Награжден четырьмя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных земель» и другими наградами. Почетным гражданином Омска стал в 2014 году.

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