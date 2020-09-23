Оксана Фадина поздравила Почетного гражданина Омска со 100-летним юбилеем

«Благодаря Вашим усилиям строился и хорошел наш город. Ваш жизненный путь, вклад в развитие родного Омска, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи», — поздравила ветерана Оксана Фадина.
Родился Грицевич 23 сентября в 1920 года. Является выпускником Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта. С 1943 по 1963 год трудился на Омской железной дороге, а в 1964 году назначен заместителем председателя Омского горисполкома. На этой должности он проработал 20 лет.
До 2010 года занимался вопросами капитального строительства в управлении внутренних дел по Омской области. В Омском горисполкоме курировал капитальное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и теплоэлектроэнергетику. Был инициатором развития Левого берега Иртыша. Участвовал в строительстве парка «Зеленый остров», городского Дворца детского творчества.
Награжден четырьмя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных земель» и другими наградами. Почетным гражданином Омска стал в 2014 году.