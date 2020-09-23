Оксана Фадина поздравила Почетного гражданина Омска со 100-летним юбилеем

Родился Грицевич 23 сентября в 1920 года. Является выпускником Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта. С 1943 по 1963 год трудился на Омской железной дороге, а в 1964 году назначен заместителем председателя Омского горисполкома. На этой должности он проработал 20 лет.