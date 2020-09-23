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Минздрав РФ раскрыл омичам секрет похудения. Всего два простых правила

Минздрав РФ раскрыл омичам секрет похудения. Всего два простых правила

23 сентября 2020, 17:15
Фото: pixabay.com
Внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина сообщила, что основа правильного питания – частые приемы пищи и супы, сообщает телеканал «Звезда». Врач рекомендовала избегать слова «диета».

«Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько, что ли, советов таких общих для всех», — сказала она, добавив, что от супа с овощами и мясом сильно поправиться нельзя.

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева сообщала, что нужно регулярно есть бананы. В нем содержатся марганец, калий, магний и медь, которые нормализуют давление. В день нужно есть не больше трех плодов, а людям с лишним весом не больше одного банана два-три раза в неделю.

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