Минздрав РФ раскрыл омичам секрет похудения. Всего два простых правила

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева сообщала, что нужно регулярно есть бананы. В нем содержатся марганец, калий, магний и медь, которые нормализуют давление. В день нужно есть не больше трех плодов, а людям с лишним весом не больше одного банана два-три раза в неделю.