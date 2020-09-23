Коронавирус подтвердился у 6431 жителя России

На первом месте по количеству заболевших за сутки – Москва с 970 новыми случаями. Далее следуют Московская область (215 заболевших за сутки) и Санкт-Петербург (208). Омская область поднялась на 30 место с 73 новыми случаями, в регионе продолжается тенденция к росту числа вновь выявленных заболевших. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 10449 омичей.