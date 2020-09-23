Есть несколько знаков зодиака, которые без труда худеют. Омичам их перечислили

Близнецы
Очень активные люди, они много двигаются, всегда чем-то заняты и даже забывают пообедать. По этой причине редко набирают лишний вес. Они не отказывают себе в калорийных блюдах и не следят за весом.
Лев
Всегда считают себя идеалом, поэтому следят за своей внешностью. Представители этого знака зодиака часто ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и занимаются спортом. Лишний вес редко появляется.
Козероги
Ценят внешний вид и следят за фигурой. По этой причине часто обращаются к диетологам, косметологам и другим профильным специалистам. Козероги без проблем прибегают к пластике, молодящим инъекциям и не видят в этом ничего плохого. Они редко позволяют себе бездумно набирать вес.