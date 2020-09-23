Данные паспортов омичей попали в руки злоумышленников

Женщина, работавшая в отделе продаж, передавала через знакомого третьему лицо персональные данные клиентов. В чужие руки утекали имена, фамилии, отчества, реквизиты паспортов и другие конфиденциальные сведения. Свою вину омичка признала, она ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Судьбу женщины будет решать Куйбышевский суд.