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Данные паспортов омичей попали в руки злоумышленников

Данные паспортов омичей попали в руки злоумышленников

23 сентября 2020, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина работала в компании сотовой связи. Об инциденте сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Утверждено обвинительное заключение по делу 31-летней сотрудницы сотовой компании. Ее обвиняют в незаконном копировании охраняемой законом информации, совершенном с использованием служебного положения.

Женщина, работавшая в отделе продаж, передавала через знакомого третьему лицо персональные данные клиентов. В чужие руки утекали имена, фамилии, отчества, реквизиты паспортов и другие конфиденциальные сведения. Свою вину омичка признала, она ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Судьбу женщины будет решать Куйбышевский суд.

#Новости#Прокуратура#Общество
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