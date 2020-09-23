Алексей Навальный выписался из больницы

По данным телеграм-канала, вчера, 22 сентября, политик Алексей Навальный выписался из стационара клиники Charite, расположенной в Берлине. По мнению немецких врачей, они не исключают что оппозиционер сможет полностью выздороветь.
Напомним, 7 сентября сообщалось, что врачи берлинской клиники вывели Навального из комы. Через неделю стало известно, что состояние Алексея улучшилось, поэтому его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Отметим, что политик не планировал эмигрировать в Германию. Он собрался вернуться к прежней деятельности в России.