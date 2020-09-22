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Выяснилось, из-за кого закрыли на карантин омскую деревню

Выяснилось, из-за кого закрыли на карантин омскую деревню

22 сентября 2020, 15:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
На прошлой неделе губернатор Омской области подписал распоряжение, согласно которому до 14 ноября будет закрыта на карантин деревня Ушаково в Муромцевском районе. Оказалось, карантин ввели из-за бешеной лисы, сообщили в региональном Ветнадзоре.

Бешеное животное обнаружили специалисты омской областной ветеринарной лаборатории. На основании результатов анализов в деревне было решено ввести карантин.

До 14 ноября местным жителям запрещено торговать домашними животными, проводить выставки окшек и собак, а также вывозить домашних животных за пределы населенного пункта и натаскивать собак на открытой местности. Несмотря на то, что бешенство нашли у лисы, вирус опасен как для домашних животных, так и для их хозяев.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием, которое передается через слюну во время укуса. В дикой природе бешенство чаще всего встречается у лис, корсаков, волков и даже белок, а в городских или сельских условиях вирус нередко обнаруживается у бродячих собак и кошек. В региональном Россельхознадзоре добавили, что в 2020 году нашли уже восемь бешеных животных. За весь 2019 год зафиксировали только 17 случаев заражения.

#Новости#Бешенство#Карантин#Происшествия#Омск сегодня
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