Выяснилось, из-за кого закрыли на карантин омскую деревню

Бешеное животное обнаружили специалисты омской областной ветеринарной лаборатории. На основании результатов анализов в деревне было решено ввести карантин.
До 14 ноября местным жителям запрещено торговать домашними животными, проводить выставки окшек и собак, а также вывозить домашних животных за пределы населенного пункта и натаскивать собак на открытой местности. Несмотря на то, что бешенство нашли у лисы, вирус опасен как для домашних животных, так и для их хозяев.
Бешенство является смертельно опасным заболеванием, которое передается через слюну во время укуса. В дикой природе бешенство чаще всего встречается у лис, корсаков, волков и даже белок, а в городских или сельских условиях вирус нередко обнаруживается у бродячих собак и кошек. В региональном Россельхознадзоре добавили, что в 2020 году нашли уже восемь бешеных животных. За весь 2019 год зафиксировали только 17 случаев заражения.