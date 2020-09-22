Выяснилось, из-за кого закрыли на карантин омскую деревню

Бешенство является смертельно опасным заболеванием, которое передается через слюну во время укуса. В дикой природе бешенство чаще всего встречается у лис, корсаков, волков и даже белок, а в городских или сельских условиях вирус нередко обнаруживается у бродячих собак и кошек. В региональном Россельхознадзоре добавили, что в 2020 году нашли уже восемь бешеных животных. За весь 2019 год зафиксировали только 17 случаев заражения.