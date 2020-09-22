Вся команда «Локомотива» отправлена на карантин

Команда «Локомотива» в полном составе отправлена на карантин после того, как в ярославском клубе обнаружили около 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на заявление пресс-службы «Локомотива» и публикации СМИ.
Вот, что заявили в клубе:
«Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ.
Замена основного состава на игроков молодежной команды «Локо» также не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав, а использование в рамках чемпионата КХЛ исключительно молодежного состава неизбежно приведет к высокому травматизму».
22 сентября «Локомотив» должен был сыграть в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Лига засчитала команде техническое поражение.