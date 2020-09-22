Вся команда «Локомотива» отправлена на карантин

Команда «Локомотива» в полном составе отправлена на карантин после того, как в ярославском клубе обнаружили около 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на заявление пресс-службы «Локомотива» и публикации СМИ.