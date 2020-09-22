В России продолжает расти количество больных коронавирусом

По данным на 22 сентября, за последние сутки в России зарегистрировали 6 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Из них 1 559 человек не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных достигло 1 115 810 человек в 85 регионах России.
За сутки количество выписавшихся из больниц пациентов выросло на 5 976 человек. Общее число выздоровевших россиян составило 917 949 человек. Количество летальных исходов тоже выросло — 160 случаев за сутки. Общее число умерших от коронавируса составляет 19 649 человек.
С начала пандемии в лабораториях провели более 43.3 млн тестов на коронавирус, из которых 237 тыс — за последние сутки.