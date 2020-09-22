В России продолжает расти количество больных коронавирусом

По данным на 22 сентября, за последние сутки в России зарегистрировали 6 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Из них 1 559 человек не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных достигло 1 115 810 человек в 85 регионах России.