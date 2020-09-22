В РАЭК рассказали о самых перспективных бизнес-направлениях в Интернете

Плуготаренко отметил, что заранее предсказать, что «выстрелит», что останется в забвении невозможно. Однако, по его словам, в России крайне высокий потенциал онлайн-торговли. В настоящее время торговый оборот Рунета превышает 4 трлн рублей, при этом, в той же Великобритании, этот показатель на порядок выше. Руководитель РАЭК заявил, что стартапы в онлайн-торговле просто обречены на успех.