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В РАЭК рассказали о самых перспективных бизнес-направлениях в Интернете

В РАЭК рассказали о самых перспективных бизнес-направлениях в Интернете

22 сентября 2020, 19:08
Фото: pikist.com
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко рассказал о популярных трендах в интернет-бизнесе.

По словам эксперта, сегодня «хайповым» считается все, что связано мобильностью. Это приложения, сервисы, платформы и прочее. Причем речь идет не только о смартфонах, но и программных решениях, связывающих их с другими устройствами и сервисами, пишет news.ru.

Плуготаренко отметил, что заранее предсказать, что «выстрелит», что останется в забвении невозможно. Однако, по его словам, в России крайне высокий потенциал онлайн-торговли. В настоящее время торговый оборот Рунета превышает 4 трлн рублей, при этом, в той же Великобритании, этот показатель на порядок выше. Руководитель РАЭК заявил, что стартапы в онлайн-торговле просто обречены на успех.

Еще одно перспективное направление, по мнению Плуготаренко, – различные разработки для государственных структур. Сейчас именно государство является самым крупным потенциальным клиентом, причем не только в сфере инновационных разработок.

Те, кто сегодня нащупает свою нишу в обслуживании госструктур вскоре смогут стать не только успешными, но и богатыми.

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