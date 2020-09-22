В продажу выходит разработка, указывающая на симптомы заражения COVID-19

По словам директор сибирского филиала «МегаФон Ритейл» Ильи Володина, функция контроля уровня насыщенности крови кислородом (SpO2) появилась в носимой электронике впервые в 2018 году. Такие часы были созданы для спортсменов и альпинистов, которые могли значительную часть времени проводить в высокогорье в условиях разряженного воздуха.