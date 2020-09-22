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В продажу выходит разработка, указывающая на симптомы заражения COVID-19

В продажу выходит разработка, указывающая на симптомы заражения COVID-19

22 сентября 2020, 16:49
Фото: pixabay.com
Компания Apple объявила о старте продаж 22 сентября умных часов Apple Watch 6. Особенность гаджета - измерение насыщенности кровью кислородом (SpO2).

В период пандемии коронавируса нововведение как никогда актуально, так как снижения показателя насыщения крови кислородом указывает на симптомы заражения COVID-19. Современные технологии позволяют органично интегрироваться в социально-значимую тему борьбы с коронавирусом.

По словам директор сибирского филиала «МегаФон Ритейл» Ильи Володина, функция контроля уровня насыщенности крови кислородом (SpO2) появилась в носимой электронике впервые в 2018 году. Такие часы были созданы для спортсменов и альпинистов, которые могли значительную часть времени проводить в высокогорье в условиях разряженного воздуха.

Разработка компании Apple далеко не первая в этом направлении. Так, Huawei и Honor пульсоксиметры стали встраивать массово в фитнес-браслеты в 2019 году.

«В салонах и Интернет-магазине МегаФона стоимость устройств с возможностью измерения насыщенности крови кислородом начинается с 2490 рублей», - рассказал Володин.

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