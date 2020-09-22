Город55
ГлавноеВсе новости
В омском Минприроды отказались от натурального меха на шапках и воротниках

В омском Минприроды отказались от натурального меха на шапках и воротниках

22 сентября 2020, 13:35
Фото: www.instagram.com/lobov.ilya
Глава Минприроды Омской области Илья Лобов подписал приказ, которым внес изменения в документ о форме сотрудников ведомства. Теперь с шапок и воротников госинспекторов должен исчезнуть натуральный мех каракуля.

Согласно документу, на форме главных инспекторов, их заместителей, старших госинспекторов и госинспекторов по экологическому надзору не должно быть натурального меха черного каракуля. Вместо этого чиновникам придется носить воротник, мужскую шапку-финку и женскую шапку-кубанку «из меха черного каракуля».

При этом слово «искусственный» в поправках к приказу не употребляется, и потому неясно, будут изменения только на бумаге или натуральный мех действительно заменят на искусственный.

В начале августа Минприроды утвердило положение о форменной одежде должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Именно в нем было указано, что госинспекторы должны носить форму с элементами из натурального меха каракуля.

#Новости#Илья Лобов#Минприроды#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57