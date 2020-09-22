В омском Минприроды отказались от натурального меха на шапках и воротниках

Согласно документу, на форме главных инспекторов, их заместителей, старших госинспекторов и госинспекторов по экологическому надзору не должно быть натурального меха черного каракуля. Вместо этого чиновникам придется носить воротник, мужскую шапку-финку и женскую шапку-кубанку «из меха черного каракуля».
При этом слово «искусственный» в поправках к приказу не употребляется, и потому неясно, будут изменения только на бумаге или натуральный мех действительно заменят на искусственный.
В начале августа Минприроды утвердило положение о форменной одежде должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Именно в нем было указано, что госинспекторы должны носить форму с элементами из натурального меха каракуля.