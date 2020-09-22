В Омске светофор «спрятался» за дорожным знаком

Примечательно, что знак «Пешеходный переход» уже есть прямо над светофором. При этом дублируется он дважды. Можно решить, что еще один знак решили установить, потому что он нужен водителям, которые едут в сторону Театральной площади. Но не совсем понятно, почему его установили с нарушениями.