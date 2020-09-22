В Омске светофор «спрятался» за дорожным знаком

Вчера в паблике «Аварийный Омск» появилась фотография, которую сделали в районе Музыкального театра. Как рассказал автор поста, он решил сфотографировать светофор, который «спрятался» за дорожным знаком.
Судя по снимку, рабочие установили дорожный знак «Пешеходный переход» неправильно, поскольку он стоит прямо перед светофором и загораживает большую его часть. В результате водителям видно только красный сигнал светофора.
Примечательно, что знак «Пешеходный переход» уже есть прямо над светофором. При этом дублируется он дважды. Можно решить, что еще один знак решили установить, потому что он нужен водителям, которые едут в сторону Театральной площади. Но не совсем понятно, почему его установили с нарушениями.
«Все ж логично, если не красный, значит зеленый», — написала Юлия Макарова.