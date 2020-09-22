В Омске оказались одни из самых дешевых «котлеток с пюрешкой»

Для расчета было взято примерное меню россиянина, завтрак которого состоит из овсяной каши на молоке с яблоком, бутерброда с маслом и сыром, кофе с молоком и половинки апельсина. На обед условный россиянин должен был съедать салат из свежих овощей, борщ, котлету из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб, а ужин такого россиянина должен состоять из салата «Оливье», поджарку из курицы с макаронами, чай и хлеб. Всего в ежедневный рацион входит 31 продукт.