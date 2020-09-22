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В Омске оказались одни из самых дешевых «котлеток с пюрешкой»

В Омске оказались одни из самых дешевых «котлеток с пюрешкой»

22 сентября 2020, 14:13
Фото: pixabay.com
Маркетологи в рамках общероссийского некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой» подсчитали, во сколько в разных регионах России обходится условный рацион на одного человека в сутки.

Для расчета было взято примерное меню россиянина, завтрак которого состоит из овсяной каши на молоке с яблоком, бутерброда с маслом и сыром, кофе с молоком и половинки апельсина. На обед условный россиянин должен был съедать салат из свежих овощей, борщ, котлету из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб, а ужин такого россиянина должен состоять из салата «Оливье», поджарку из курицы с макаронами, чай и хлеб. Всего в ежедневный рацион входит 31 продукт.

Исследование проводилось в 51 российском и 2 зарубежных городах: Алматы (Казахстан) и Мельбурн (Австралия). Как выяснилось, в Омске условный россиянин мог бы питаться всего на 232.50 рубля в день. Однако это не самая низкая стоимость «Пюрешки»: дешевле всего среди исследованных городов ежедневный рацион обходится в Курске — 223.44 рубля.

Фото: "Полстеры.рф"

Самая дорогая «Пюрешка» оказалась в в Якутске. На приготовление суточного рациона здесь придется потратить 423.49 рубля. В Мурманске суточный рацион обойдется почти на 100 рублей дешевле, в 315.35 рубля.

В Москве «Пюрешка» осенью будет стоить 287.5 рубля, в Алматы — 275.81 рубля, а в Мельбурне — 901.35 рубля.

«Самым важным выводом из проведённого исследования можно считать то, что за прошедший квартал с момента предыдущей волны проекта минимальные цены на условный рацион снизились практически во всех регионах. В тех же регионах, где наблюдалось небольшое подорожание, изменение цен не превысило допустимую погрешность исследования», — сообщают в сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.РФ».

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