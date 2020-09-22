В Омске на мосту 60 лет ВЛКСМ произошла жуткая авария с маршруткой

Сегодня, 22 сентября, в 8:30 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и предварительно установили, что 50-летний водитель пассажирского автобуса Ford Transit (маршрут № 54 «микрорайон Рябиновка — завод Металлист») ехал по мосту имени 60 лет ВЛКСМ, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Great Wall, за рулем которого находится 36-летний водитель.
После столкновения в маршрутке загорелась электропроводка, находящаяся под капотом. В результате аварии пострадали три пассажирки — 47-летняя, 46-летняя и 39-летняя женщины. В момент аварии в салоне маршрутки находились 20 пассажиров. Полиция проводит проверку.