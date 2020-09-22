Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске на мосту 60 лет ВЛКСМ произошла жуткая авария с маршруткой

В Омске на мосту 60 лет ВЛКСМ произошла жуткая авария с маршруткой

22 сентября 2020, 11:07
Фото: Омская Госавтоинспекция
В результате аварии пострадали три пассажирки маршрутки, сообщает ГИБДД Омской области.

Сегодня, 22 сентября, в 8:30 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и предварительно установили, что 50-летний водитель пассажирского автобуса Ford Transit (маршрут № 54 «микрорайон Рябиновка — завод Металлист») ехал по мосту имени 60 лет ВЛКСМ, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Great Wall, за рулем которого находится 36-летний водитель.

После столкновения в маршрутке загорелась электропроводка, находящаяся под капотом. В результате аварии пострадали три пассажирки — 47-летняя, 46-летняя и 39-летняя женщины. В момент аварии в салоне маршрутки находились 20 пассажиров. Полиция проводит проверку.

#Желтая новость
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57