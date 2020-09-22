«Росводоканал Омск» внедрил сервис обратного вызова

«Есть дни, когда дозвониться в контакт-центр не всегда можно с первого раза. Пиковые нагрузки мы фиксируем после доставки квитанции, в период передачи показаний. Несмотря на доступность дистанционных способов, горожане предпочитают устную консультацию специалиста по телефону. Зная, что ожидание соединения может быть продолжительным, мы внедрили сервис обратного вызова, и практически каждый второй позвонивший им пользуется», - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.