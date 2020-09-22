Работодатели начнут перечислять зарплату омичам по номеру телефона

Сначала сервис сделают доступным для клиентов Делобанка (группа СКБ-Банка), а потом для банков «Веста» (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР.
Отмечается, что использовать новый функционал можно для любых целевых переводов от компаний физическим лицам. Например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсе, выдачи микрозаймов. Это позволит избежать так называемого зарплатного рабства, когда работника обязывают становится клиентом конкретного банка, чтобы получать зарплату.
Тарифы для таких переводов Банк России пока не установил, поэтому каждая кредитная организация уровень комиссии регулирует сама.