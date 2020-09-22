Работодатели начнут перечислять зарплату омичам по номеру телефона

Отмечается, что использовать новый функционал можно для любых целевых переводов от компаний физическим лицам. Например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсе, выдачи микрозаймов. Это позволит избежать так называемого зарплатного рабства, когда работника обязывают становится клиентом конкретного банка, чтобы получать зарплату.