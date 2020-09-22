Прожорливое чудовище чуть не оставило омских дачников без урожая

Вчера в паблике «Омск Live» появилась фотография любопытного зверька, который пришел на огород к одному из омичей. Автор поста предположил, что это дикий хомяк. Фотография вызвала волну обсуждений.
Как оказалось животное называется карбыш, и оно вызывает чуть ли не священный гнев у омских дачников. Горожане рассказали, что маленький зверек необычно прожорливый. Если он поселился на огороде, дачники могут попрощаться с урожаем, поскольку хомяк все съест.
В комментариях омичи рассказали, что карбыша невозможно вытравить, потому что он хитрый и агрессивный. Горожане объяснили, что грызуну все равно, что есть. Он даже может сгрызть веник или мыло. Часто занимается тем, что уничтожает молодые саженцы. Один из комментаторов рассказал, что такой хомяк съел за месяц три мешка дорогого комбикорма и полгектара кабачка.
«Периодически уничтожает весь урожай на даче. И если бы он этот делал для питания… — написала Ирина Иванова. — Так нет же, просто все срывает или надкусывает, перекапывает и выкорчевывает растения».