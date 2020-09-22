Прожорливое чудовище чуть не оставило омских дачников без урожая

В комментариях омичи рассказали, что карбыша невозможно вытравить, потому что он хитрый и агрессивный. Горожане объяснили, что грызуну все равно, что есть. Он даже может сгрызть веник или мыло. Часто занимается тем, что уничтожает молодые саженцы. Один из комментаторов рассказал, что такой хомяк съел за месяц три мешка дорогого комбикорма и полгектара кабачка.