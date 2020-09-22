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Премию «Лучшие социальные проекты России» отдали проекту Страхового Дома ВСК

Премию «Лучшие социальные проекты России» отдали проекту Страхового Дома ВСК

22 сентября 2020, 13:53
Фото: pixabay.com
Совместный федеральный проект Страхового Дома ВСК и легендарного российского голкипера Игоря Акинфеева «Пенальти» стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Поддержка одаренных детей и молодежи».

Проект, направленный на поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал в 2019 году. Главной его задачей является привлечение внимания аудитории к юным талантам, не имеющим возможности для развития.

В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам добровольных видов страхования, смог получить страховую защиту на специальных условиях, а часть средств от продажи полисов направляется в благотворительный фонд Игоря Акинфеева «Страна футбола».

Помимо этого, для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию организован ряд мероприятий. В том числе, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного Фонда Игоря Акинфеева.

Церемония награждения лауреатов премии состоялась 17 сентября в Завидово Тверской области. Ежегодное мероприятие направлено на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

#Новости#Общество
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