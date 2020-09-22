Премию «Лучшие социальные проекты России» отдали проекту Страхового Дома ВСК

Помимо этого, для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию организован ряд мероприятий. В том числе, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного Фонда Игоря Акинфеева.