Премию «Лучшие социальные проекты России» отдали проекту Страхового Дома ВСК

Проект, направленный на поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал в 2019 году. Главной его задачей является привлечение внимания аудитории к юным талантам, не имеющим возможности для развития.
В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам добровольных видов страхования, смог получить страховую защиту на специальных условиях, а часть средств от продажи полисов направляется в благотворительный фонд Игоря Акинфеева «Страна футбола».
Помимо этого, для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию организован ряд мероприятий. В том числе, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного Фонда Игоря Акинфеева.
Церемония награждения лауреатов премии состоялась 17 сентября в Завидово Тверской области. Ежегодное мероприятие направлено на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.