Омский угонщик шокировал инспекторов степенью своего опьянения

35-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством, в отношении него составили административные протоколы по факту «пьяной» езды и отсутствия документов. «ГАЗель» увезли на штрафстоянку. Вскоре с заявлением о ее хищении в полицию обратился хозяин, работающий в мебельном цехе. На территории цеха он и оставил свою «ласточку». Утром ее уже не было на месте.