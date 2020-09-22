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Омский угонщик шокировал инспекторов степенью своего опьянения

Омский угонщик шокировал инспекторов степенью своего опьянения

22 сентября 2020, 17:18
Фото: скриншот видео омской полиции
Мужчина угнал авто с места своей работы и решил поехать через всю Омскую область к жене. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сегодня ночью на улице Волгоградской сотрудники ДПС заметили петляющую по дороге грузовую «ГАЗель». Водителя, у которого не было ни прав, ни документов на машину, остановили. Результат медосвидетельствования оказался поразительным: количество паров алкоголя в выдыхаемом омичом воздухе составило более 2,500 мг/л.

35-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством, в отношении него составили административные протоколы по факту «пьяной» езды и отсутствия документов. «ГАЗель» увезли на штрафстоянку. Вскоре с заявлением о ее хищении в полицию обратился хозяин, работающий в мебельном цехе. На территории цеха он и оставил свою «ласточку». Утром ее уже не было на месте.

Ключи от «ГАЗели» омич оставил сторожу, которому хватило 20 минут, чтобы угнать чужое авто и в пьяном виде рвануть к жене в Тару. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Отмечается, что злоумышленник уже был судим за имущественные преступления.

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