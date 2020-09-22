Омская школа забрала у детей отремонтированный за счет родителей кабинет

В минувшую пятницу, 18 сентября, уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова побывала в школе № 138 после жалобы опекуна второклассницы.
Как оказалось, в прошлом учебном году родители внесли пожертвования на ремонт кабинета, где учились первоклассники. Но с переходом во второй класс родителям сообщили, что теперь дети будут учиться в другом кабинете, а родителям нужно снова внести пожертвования.
Оказалось, что кабинет не только не готов к проведению образовательного процесса, но не соответствует требованиям безопасности. Омбудсмен обратила внимание, что нужно отремонтировать систему отопления, фасад, вентиляции, санитарные комнаты и пол в спортзале, а также заменить окна и двери. Кроме того, необходимо решить вопросы охраны и пожарной безопасности.
Директору школы сделали замечания. Ирина Касьянова отметила, что перевод детей из одного класса в другой связан с плохой подготовкой школы к учебному году. Мэрии Омска придется решить все вопросы в ближайшее время.