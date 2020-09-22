Омская школа забрала у детей отремонтированный за счет родителей кабинет

Оказалось, что кабинет не только не готов к проведению образовательного процесса, но не соответствует требованиям безопасности. Омбудсмен обратила внимание, что нужно отремонтировать систему отопления, фасад, вентиляции, санитарные комнаты и пол в спортзале, а также заменить окна и двери. Кроме того, необходимо решить вопросы охраны и пожарной безопасности.