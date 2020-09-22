Омск примет первые низкопольные трамваи с «Уралтрансмаша»

Речь идет о 20 трамваях модели 71-407 и четырех трамваях модели 71-412. Договор на их поставку местные власти заключили с представителями уральского завода в августе этого года.
Как сообщили на предприятии, «Уралтрансмаш» посетили первый заместитель директора МП «Электрический транспорт» Омска Андрей Пругов и начальник филиала «Трамвайное депо» Олег Авраменко. Они осмотрели первую партию низкопольного общественного транспорта перед отправкой в Омск.
Транспорт будет комфортным не только для омичей с ограниченными возможностями. Однако для удобства маломобильных граждан в центре салона оборудована аппарель, а двери оборудованы кнопкой связи с водителем.
Отмечается, что аналогичные трамваи уже эксплуатируются в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Нижнем Тагиле, Туле, Коломне, Новочеркасске и Таганроге.