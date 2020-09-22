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Омичи попросили мэрию установить новый пешеходный переход

Омичи попросили мэрию установить новый пешеходный переход

22 сентября 2020, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омичам нужен пешеходный переход в районе пересечения улиц Малиновского и 5-й Крайней, сообщается в паблике «Я живу в Омске».

Накануне в паблике «Я живу в Омске» появился пост от омички Марии Кизиловой. Женщина попросила у мэрии Омска об оборудовании нового пешеходного перехода в районе пересечения улиц Малиновского и 5-й Крайней.

Омичка объяснила, что переход на этом участке нужен из-за того, что там постоянно перебегают дорогу. Другого пути к жилому комплексу нет, поэтому омичам не приходится выбирать.

«Дорогу перебегают и с колясками, и с детьми, и сами дети. И перейти некуда — на другой стороне грязь и кустарники, — написала Мария. — Машины тут постоянно. Дорога извилистая. Позаботьтесь об этом в ближайшее время».

#Новости#Пешеходный переход#Соцсети#Омск сегодня#Общество
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