Омичи попросили мэрию установить новый пешеходный переход

Накануне в паблике «Я живу в Омске» появился пост от омички Марии Кизиловой. Женщина попросила у мэрии Омска об оборудовании нового пешеходного перехода в районе пересечения улиц Малиновского и 5-й Крайней.
Омичка объяснила, что переход на этом участке нужен из-за того, что там постоянно перебегают дорогу. Другого пути к жилому комплексу нет, поэтому омичам не приходится выбирать.
«Дорогу перебегают и с колясками, и с детьми, и сами дети. И перейти некуда — на другой стороне грязь и кустарники, — написала Мария. — Машины тут постоянно. Дорога извилистая. Позаботьтесь об этом в ближайшее время».