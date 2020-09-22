Город55
ГлавноеВсе новости
Омич попал в колонию за кустарный обрез под одеждой

Омич попал в колонию за кустарный обрез под одеждой

22 сентября 2020, 17:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Житель Исилькульского района Омской области попал в колонию строгого режима за то, что носил под одеждой самодельный обрез охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.

Мужчина специально изготовил оружие, но не собирался его продавать. Долгое время он хранил обрез в куче битого кирпича, но в последнее время стал носить у себя под одеждой. С какой целью — неясно, но именно с оружием под одеждой его задержали силовики.

Исилькульский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия» и ч.1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а также оштрафовали на 100 тыс рублей.

Омские приставы занялись взысканием долга, подав данные о задолженности в колонию. Из тюремной зарплаты омича удерживали часть средств, и долг удалось погасить. После этого взыскание уголовного штрафа прекратилось, пояснили в УФССП.

#Новости#Ружье#Пневматический пистолет#Оружие#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57