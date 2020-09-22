Омич попал в колонию за кустарный обрез под одеждой

Мужчина специально изготовил оружие, но не собирался его продавать. Долгое время он хранил обрез в куче битого кирпича, но в последнее время стал носить у себя под одеждой. С какой целью — неясно, но именно с оружием под одеждой его задержали силовики.
Исилькульский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия» и ч.1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а также оштрафовали на 100 тыс рублей.
Омские приставы занялись взысканием долга, подав данные о задолженности в колонию. Из тюремной зарплаты омича удерживали часть средств, и долг удалось погасить. После этого взыскание уголовного штрафа прекратилось, пояснили в УФССП.