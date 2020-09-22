Омич отправится в колонию за смертельную драку в день рождения

Суд установил, что в январе 2020 года подсудимый выпивал со знакомым, отмечая свой день рождения. На улице возле АЗС по Черлакскому тракту между приятелями возник конфликт, во время которого омич избил потерпевшего руками и ногами по лицу, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался от полученных травм. Мужчина не признал свою вину.