Омич отправится в колонию за смертельную драку в день рождения

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в трех кражах с проникновением в помещение, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшем смерть человека по неосторожности.
Суд установил, что в январе 2020 года подсудимый выпивал со знакомым, отмечая свой день рождения. На улице возле АЗС по Черлакскому тракту между приятелями возник конфликт, во время которого омич избил потерпевшего руками и ногами по лицу, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался от полученных травм. Мужчина не признал свою вину.
Во время расследования уголовного дела выяснилось, что омич причастен к нескольким кражам из хозяйственных построек, расположенных в поселке Иртышский Омского района. Злоумышленник совершил хищения в 2017–2019 годах. Общая сумма ущерба составила 13 тыс рублей. Подсудимый в кражах признался.
Суд приговорил омича к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.