Город55
ГлавноеВсе новости
Омич отправится в колонию за смертельную драку в день рождения

Омич отправится в колонию за смертельную драку в день рождения

22 сентября 2020, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина после застолья избил до смерти своего приятеля. Также его поймали на нескольких кражах, совершенных в 2017–2019 годах, сообщает прокуратура Омской области.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в трех кражах с проникновением в помещение, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Суд установил, что в январе 2020 года подсудимый выпивал со знакомым, отмечая свой день рождения. На улице возле АЗС по Черлакскому тракту между приятелями возник конфликт, во время которого омич избил потерпевшего руками и ногами по лицу, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался от полученных травм. Мужчина не признал свою вину.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что омич причастен к нескольким кражам из хозяйственных построек, расположенных в поселке Иртышский Омского района. Злоумышленник совершил хищения в 2017–2019 годах. Общая сумма ущерба составила 13 тыс рублей. Подсудимый в кражах признался.

Суд приговорил омича к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

#Новости#Драка#Прокуратура Омской области#Кража#Омск сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57