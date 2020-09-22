На омской набережной появятся качели и смотровая площадка с крутящимися стульями

В Омске проходит второй этап благоустройства в районе улицы Бударина. Глобальные работы ведутся на берегах Оми между Юбилейным и Комсомольским мостами. Подрядчик выводит сотрудников на объект ежедневно и старается захватить весь световой день – с 8 утра до 20 вечера.
Центр Омска преображается в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня на месте проведения работ побывали представители департамента городского хозяйства мэрии, а также компании-подрядчика ООО СК «Лидер».
«Подрядчик на объект зашел сильный, он давно работает в городе. В прошлом году благоустраивал первую очередь улицы Бударина. В этом году масштаб работ больше, на оба берега реки Омь. На сегодняшний день работы выполнены на 70%», - рассказал первый заместитель мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
Завершены устройство монолитного основания лестничных маршей, укладка кабель-канала, устройство подстилающих песочных слоев. Продолжается установка бортовых камней, устройство бетонного основания для покрытия. Укрепляются откосы под габионы, готовится бетонное основание для смотровой трибуны, устанавливается гранитный бордюр. Ведется подготовка к заливке монолитного участка на песочном склоне, готовится фундамент под опоры освещения.
«Много работы было связано с коммуникациями: здесь проходит коммуникационный коридор. Много работ, невидимых для жителей. Сейчас стартовал финишный этап: подрядчик выполняет укладку плитки, обустраивается линия освещения. Вскоре предстоит посадка зеленых насаждений. По всем видам работ подрядчик планирует закончить в октябре», - добавил Евгений Фомин.
Реализуемая сегодня вторая очередь проекта нацелена на обеспечение доступности набережной для пешеходов и велосипедистов, организацию безбарьерного пространства. Берег Оми хотят сделать современным и притягательным за счет реализации необычных ландшафтных решений. Так, на улице Чехова появится смотровая площадка с крутящимися стульями, также для омичей установят качели – три звена по 3 метра.
«В приближенных объемах на двух берегах около 5000 квадратных метров плиточного основания, около 5000 квадратных метров газонного основания, около 1000 «квадратов» велосипедных дорожек», - рассказал об объемах работ генеральный директор компании «Лидер» Константин Овчинников.
Чтобы береговая линия служила долгие годы, здесь была убрана поросль, укреплен берег реки, подготовлено щебеночное основание под устройство габионов. Габионы заполнят камнем крупных пород – всего потребуется около 400 тонн. Укреплен верхний грунтовый откос, который застилается геоматом – впоследствии на него сеется газон. Подпор между габионами и геоматом наполняется галькой размером с яйцо, тем самым, соблюдаются все технологии укрепления.
Отмечается, что набережную, долгое время находившуюся в неудовлетворительном состоянии, избавили от аварийных деревьев. Их заменят на новые: на берегах Оми и склонах высадят 367 саженцев. Все работы согласованы комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.
Как рассказал Евгений Фомин, после 1 октября планируют открыть движение по улице Думская, которая была перекрыта в связи с проведением строительных работ. На следующий год запланирована третья очередь по улице Чехова вдоль берега Оми. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» готовится проект строительства двухполосной дороги на улице Чехова. Его будут реализовывать в 2021 году.