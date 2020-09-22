На омской набережной появятся качели и смотровая площадка с крутящимися стульями

Как рассказал Евгений Фомин, после 1 октября планируют открыть движение по улице Думская, которая была перекрыта в связи с проведением строительных работ. На следующий год запланирована третья очередь по улице Чехова вдоль берега Оми. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» готовится проект строительства двухполосной дороги на улице Чехова. Его будут реализовывать в 2021 году.