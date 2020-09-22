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На омском Левобережье расширят еще одну дорогу

На омском Левобережье расширят еще одну дорогу

22 сентября 2020, 16:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Речь об улице Крупской. Информация о предстоящих торгах появилась на сайте госзакупок.

Омский департамент строительства опубликовал информацию о предстоящих торгах. Предстоит определить организацию, которая разработает проектную документацию и организует отдельные виды проектно-изыскательных работ непосредственно на объекте – автодороге на Крупской от Перелета до Лукашевича. Участок протяженностью около 640 метров хотят реконструировать.

На дороге планируют увеличить пропускную способность, на тротуаре предполагается появление велопешеходной аллеи. Также речь идет о благоустройстве и озеленении прилегающей территории, оборудовании освещения и, вероятно, переделке ливневой канализации и инженерных коммуникаций.

Начальная цена контракта составляет почти 3,8 млн рублей. Проект должен быть готов не позднее 30 апреля 2021 года.

#Новости#Строительство и ремонт дорог#Ремонт#Дорожный ремонт#Общество
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