На омском Левобережье расширят еще одну дорогу

Омский департамент строительства опубликовал информацию о предстоящих торгах. Предстоит определить организацию, которая разработает проектную документацию и организует отдельные виды проектно-изыскательных работ непосредственно на объекте – автодороге на Крупской от Перелета до Лукашевича. Участок протяженностью около 640 метров хотят реконструировать.
На дороге планируют увеличить пропускную способность, на тротуаре предполагается появление велопешеходной аллеи. Также речь идет о благоустройстве и озеленении прилегающей территории, оборудовании освещения и, вероятно, переделке ливневой канализации и инженерных коммуникаций.
Начальная цена контракта составляет почти 3,8 млн рублей. Проект должен быть готов не позднее 30 апреля 2021 года.