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Леонид Полежаев намекнул, что пока не собирается умирать

Леонид Полежаев намекнул, что пока не собирается умирать

22 сентября 2020, 14:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Экс-губернатор, о госпитализации которого стало известно в воскресенье, опубликовал новый пост в Инстаграм.

Сегодня Леонид Полежаев, которого увезли в больницу с подозрением на коронавирус, опубликовал свежий пост в своем Instagram. Бывший глава региона поблагодарил тех, кто адресовал ему теплые слова и беспокоился о его самочувствии.

«А кому-то придется еще подождать», - обратился Леонид Константинович к злопыхателям с «толстым» намеком.

Экс-губернатор также отметил, что у него есть силы, и он «собирается на поправку». В завершении поста Леонид Полежаев пожелал подписчикам здоровья и легкого дыхания. К посту он приложил фотографию осенних листьев.

Напомним, информацию о госпитализации бывшего главы региона с подозрением на COVID-19 в воскресенье, 20 сентября подтвердил областной Минздрав. Сообщалось, что состояние пациента удовлетворительное, ему оказывается необходимая помощь.

#Новости#Леонид Полежаев#Коронавирус COVID-19#Общество
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