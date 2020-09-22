Леонид Полежаев намекнул, что пока не собирается умирать

Сегодня Леонид Полежаев, которого увезли в больницу с подозрением на коронавирус, опубликовал свежий пост в своем Instagram. Бывший глава региона поблагодарил тех, кто адресовал ему теплые слова и беспокоился о его самочувствии.
«А кому-то придется еще подождать», - обратился Леонид Константинович к злопыхателям с «толстым» намеком.
Экс-губернатор также отметил, что у него есть силы, и он «собирается на поправку». В завершении поста Леонид Полежаев пожелал подписчикам здоровья и легкого дыхания. К посту он приложил фотографию осенних листьев.
Напомним, информацию о госпитализации бывшего главы региона с подозрением на COVID-19 в воскресенье, 20 сентября подтвердил областной Минздрав. Сообщалось, что состояние пациента удовлетворительное, ему оказывается необходимая помощь.