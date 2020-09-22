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Главу омского Минсельхоза Дрофу лишили четвертого зама

Главу омского Минсельхоза Дрофу лишили четвертого зама

22 сентября 2020, 13:03
Фото: скриншот Яндекс.Карты
Министра сельского хозяйства Омской области лишили четвертого заместителя. Приказ, ликвидирующий эту должность, подписал глава региона Александр Бурков.

В документе говорится, что вместо четырех заместителей у министра сельского хозяйства их останется всего три. Кого именно собираются сократить, не сообщается, но в документе сказано, что должность будет действовать еще 65 дней — до вступления указа губернатора в силу.

Также отмечается, что нынешний министр сельского хозяйства должен обеспечить соблюдение прав высвобождаемого государственного служащего.

Должность четвертого заместителя министра была введена около года назад. В конце прошлой недели на работу в министерство приняли Николая Филонова — он стал четвертым замглавы регионального Минсельхоза и должен заниматься вопросами животноводства и малых форм хозяйствования. Кроме Филонова, заместителями Дрофы значатся Иван Трофимов, Лариса Машинская и первый заместитель Олег Колесников.

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