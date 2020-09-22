Директор омской школы незаконно заключила миллионный контракт

В Нововаршавском районе прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального заказчика – Большегривской СОШ. Организация допустила нарушения при реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Образование».
Глава школы заключила два договора на ремонт кабинетов, предназначенных для размещения центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Общая сумма, прописанная в договорах, достигла 1 млн рублей. Конкурентные способы определения поставщиков, предусмотренные законодательством, были проигнорированы.
В отношении директора было возбуждено дело административном правонарушении. В омском УФАС привлекли должностное лицо к ответственности: речь о штрафе в размере 25 тысяч рублей.