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Директор омской школы незаконно заключила миллионный контракт

Директор омской школы незаконно заключила миллионный контракт

22 сентября 2020, 15:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Инцидент произошел в Нововаршавском районе. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В Нововаршавском районе прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального заказчика – Большегривской СОШ. Организация допустила нарушения при реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Образование».

Глава школы заключила два договора на ремонт кабинетов, предназначенных для размещения центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Общая сумма, прописанная в договорах, достигла 1 млн рублей. Конкурентные способы определения поставщиков, предусмотренные законодательством, были проигнорированы.

В отношении директора было возбуждено дело административном правонарушении. В омском УФАС привлекли должностное лицо к ответственности: речь о штрафе в размере 25 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура#Школа#Общество
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