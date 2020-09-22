Депутаты Горсовета озаботились патриотическим воспитанием омских школьников

«Мы их ставим на учет и с каждым индивидуально потом работаем. Многие такие неформальные подростковые группы уже распались. То есть родители с детьми переехали в другие районы, и объединения прекращают свою жизнь, но могут в каком-то новом виде возродиться в новых местах», — пояснил замглавы УВМД по Омской области.