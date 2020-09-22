Город55
ГлавноеВсе новости
Депутаты Горсовета озаботились патриотическим воспитанием омских школьников

Депутаты Горсовета озаботились патриотическим воспитанием омских школьников

22 сентября 2020, 20:59
Фото: pixabay.com
На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в горсовете Омска депутаты заслушали доклад местного УМВД о профилактике безнадзорности и подростковой преступности.

За минувшие полгода 2020 года, как пояснил замначальника УМВД по Омской области Радик Валиахметов, вырос уровень детской преступности. Так, полицейскими выявлено 102 группы подростков антисоциальной направленности, что на 9 групп больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также на 52 ребенка увеличилось число сбежавших из домов и детских учреждений, что составило 213 человек.

По итогам первого полугодия 2020 года 67 родителей лишили родительских прав, в отношении детей составлено 589 административных протоколов, 68 из них — по подозрению в совершении преступлений. В полиции уверены — департаменту образования необходимо проводить больше мероприятий, направленных на культурно-патриотическое воспитание.

«Касаемо соцсетей — полиция отслеживает деятельность групп, склоняющих несовершеннолетних к правонарушениям и другим противоправным деяниям, в том числе склоняющих к суицидам. На сегодняшний день можно сказать, что такие группы практически перестали вести свою деятельности. Ведется работа с детьми, они понимают, какой негатив в себе несут такие группы, и сторонятся их», — отметил Валиахметов.

Депутат Алексей Ложкин решил подробнее узнать об этих противоправных группах.

«А вот эти группы, банды, они чем занимаются? Как их деятельность пресекается? Как дети собираются в эти группы, чем они занимаются? Кто вообще туда попадает?» — спросил депутат.

Радик Валиахметов пояснил, что в первую очередь дети в таких группах — это те, на кого не обратили внимание, не вовлекли их в общественные и культурные мероприятия. Чаще всего они начинают свою противоправную деятельность с распития спиртного, мелких краж и хулиганства.

«Мы их ставим на учет и с каждым индивидуально потом работаем. Многие такие неформальные подростковые группы уже распались. То есть родители с детьми переехали в другие районы, и объединения прекращают свою жизнь, но могут в каком-то новом виде возродиться в новых местах», — пояснил замглавы УВМД по Омской области.

Чиновники мэрии Омска связывают всплеск подростковых правонарушений с коронавирусной инфекцией, которая лишила организаторов возможности проводить очные мероприятия.

«Сейчас возобновлена вся деятельность, начались очные встречи с детьми. Ведется профилактическая работа, дети вовлекаются в различные мероприятия. Мы возобновляем прежние культурно-досуговые занятия», — подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Наталья Васильева.

Также депутаты отметили, что омские предприниматели все еще иногда реализуют спиртное среди детей, и попросили полицию обращать на это больше внимания.

#Новости#Омский Горсовет#Депутат#Школа#Омск сегодня#Общество#Эксклюзивы
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57