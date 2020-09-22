Депутаты Горсовета озаботились патриотическим воспитанием омских школьников

За минувшие полгода 2020 года, как пояснил замначальника УМВД по Омской области Радик Валиахметов, вырос уровень детской преступности. Так, полицейскими выявлено 102 группы подростков антисоциальной направленности, что на 9 групп больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также на 52 ребенка увеличилось число сбежавших из домов и детских учреждений, что составило 213 человек.
По итогам первого полугодия 2020 года 67 родителей лишили родительских прав, в отношении детей составлено 589 административных протоколов, 68 из них — по подозрению в совершении преступлений. В полиции уверены — департаменту образования необходимо проводить больше мероприятий, направленных на культурно-патриотическое воспитание.
«Касаемо соцсетей — полиция отслеживает деятельность групп, склоняющих несовершеннолетних к правонарушениям и другим противоправным деяниям, в том числе склоняющих к суицидам. На сегодняшний день можно сказать, что такие группы практически перестали вести свою деятельности. Ведется работа с детьми, они понимают, какой негатив в себе несут такие группы, и сторонятся их», — отметил Валиахметов.
Депутат Алексей Ложкин решил подробнее узнать об этих противоправных группах.
«А вот эти группы, банды, они чем занимаются? Как их деятельность пресекается? Как дети собираются в эти группы, чем они занимаются? Кто вообще туда попадает?» — спросил депутат.
Радик Валиахметов пояснил, что в первую очередь дети в таких группах — это те, на кого не обратили внимание, не вовлекли их в общественные и культурные мероприятия. Чаще всего они начинают свою противоправную деятельность с распития спиртного, мелких краж и хулиганства.
«Мы их ставим на учет и с каждым индивидуально потом работаем. Многие такие неформальные подростковые группы уже распались. То есть родители с детьми переехали в другие районы, и объединения прекращают свою жизнь, но могут в каком-то новом виде возродиться в новых местах», — пояснил замглавы УВМД по Омской области.
Чиновники мэрии Омска связывают всплеск подростковых правонарушений с коронавирусной инфекцией, которая лишила организаторов возможности проводить очные мероприятия.
«Сейчас возобновлена вся деятельность, начались очные встречи с детьми. Ведется профилактическая работа, дети вовлекаются в различные мероприятия. Мы возобновляем прежние культурно-досуговые занятия», — подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Наталья Васильева.
Также депутаты отметили, что омские предприниматели все еще иногда реализуют спиртное среди детей, и попросили полицию обращать на это больше внимания.