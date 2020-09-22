COVID-19 унес жизни еще четырех омичей

Зараженных к 22 сентября насчитывается уже 10 376, за сутки обнаружено 69 новых больных. Больше всего новых случаев нашли в Омске (+52), по три случая нашли в Кормиловском, Омском, Таврическом районах, два новых пациента обнаружили в Саргатском районе, по одному заболевшему пришлось на Черлакский, Москаленский, Колосовский, Знаменский, Марьяновский и Исилькульский районы.