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COVID-19 унес жизни еще четырех омичей

COVID-19 унес жизни еще четырех омичей

22 сентября 2020, 14:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области за сутки скончалось еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число погибших увеличилось до 275 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Зараженных к 22 сентября насчитывается уже 10 376, за сутки обнаружено 69 новых больных. Больше всего новых случаев нашли в Омске (+52), по три случая нашли в Кормиловском, Омском, Таврическом районах, два новых пациента обнаружили в Саргатском районе, по одному заболевшему пришлось на Черлакский, Москаленский, Колосовский, Знаменский, Марьяновский и Исилькульский районы.

Выздоровевших омичей насчитывается уже 8 705, за сутки болезнь побороли 70 человек. Под наблюдением медиков находятся 833 человека, за сутки было проведено 2 234 исследования.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Город
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