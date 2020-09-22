Бурков наградил 100-летнего инициатора освоения Левобережья Омска

Распоряжение о присвоении наград глава региона подписал накануне, 21 сентября. Так, за выдающие достижения в развитии социально-экономического потенциала Омской области знаком отличия «За служение Омской области I степени» Бурков наградил политика Николая Грицевича. Именно под его руководством в 1965–1985 годах шла активная застройка Левобережья. Завтра, 23 сентября, Николаю Грицевичу исполнится 100 лет.
Тем же документом Бурков присвоил зампреду Омского областного суда Елене Светенко звание «Заслуженный юрист Омской области» за заслуги перед регионом в развитии судебной системы, укреплении законности и правопорядка.