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Александр Бурков открыл автомобильную дорогу из Русской Поляны в Омск

Александр Бурков открыл автомобильную дорогу из Русской Поляны в Омск

22 сентября 2020, 17:28
Фото: правительство Омской области
В Омской области состоялось открытие автомобильной дороги из Русской Поляны в Омск. Магистраль протяженностью 15.8 км заметно сократит расстояние между населенными пунктами.

Маршрут проходил частично по территории Северо-Казахстанской области. После завершения работ на российско-казахстанской государственной границе движение на этом участке должно быть закрыто.

Благодаря договоренности, достигнутой между губернатором Омской области Александром Бурковым и акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, безостановочный проезд продлили на два года - до 1 января 2021 года.

К этому сроку должна была быть построена дорога в обход территории соседнего государства, чтобы обеспечить транспортную доступность местным жителям. Строительство объекта завершено 22 сентября 2020 года.

Сегодня состоялась церемония торжественного открытия новой транспортной артерии, на которой присутствовали представители России и Казахстана. На строительство объекта направлено более 740 млн. рублей из федерального и областного бюджета.

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