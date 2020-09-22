Александр Бурков открыл автомобильную дорогу из Русской Поляны в Омск

Маршрут проходил частично по территории Северо-Казахстанской области. После завершения работ на российско-казахстанской государственной границе движение на этом участке должно быть закрыто.
Благодаря договоренности, достигнутой между губернатором Омской области Александром Бурковым и акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, безостановочный проезд продлили на два года - до 1 января 2021 года.
К этому сроку должна была быть построена дорога в обход территории соседнего государства, чтобы обеспечить транспортную доступность местным жителям. Строительство объекта завершено 22 сентября 2020 года.
Сегодня состоялась церемония торжественного открытия новой транспортной артерии, на которой присутствовали представители России и Казахстана. На строительство объекта направлено более 740 млн. рублей из федерального и областного бюджета.