Академию «Авангард» в Омске возглавил Сергей Герсонский

«Под конкурентоспособностью я понимаю высокий уровень тактической, физической и психологической готовности. Но в то же время нельзя забывать о всестороннем личностном развитии игроков. Все это должна молодым хоккеистам давать Академия. В ближайшее время мне предстоит детальное знакомство с программой развития молодежи „Авангарда“, будем активно сотрудничать с директором по развитию молодежного хоккея клуба Шоном Финном», — цитирует Герсонского пресс-служба «Авангарда».