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Академию «Авангард» в Омске возглавил Сергей Герсонский

Академию «Авангард» в Омске возглавил Сергей Герсонский

22 сентября 2020, 18:58
Фото: www.hawk.ru
Заслуженный тренер России Сергей Герсонский стал директором омской хоккейной академии «Авангард». Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе омской хоккейной команды.

Сообщается, что предыдущий директор академии Евгений Корноухов возглавит федерацию хоккея Омской области.

Сергей Герсонский подчеркнул, что главной задачей хоккейной академии останется подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных игроков.

«Под конкурентоспособностью я понимаю высокий уровень тактической, физической и психологической готовности. Но в то же время нельзя забывать о всестороннем личностном развитии игроков. Все это должна молодым хоккеистам давать Академия. В ближайшее время мне предстоит детальное знакомство с программой развития молодежи „Авангарда“, будем активно сотрудничать с директором по развитию молодежного хоккея клуба Шоном Финном», — цитирует Герсонского пресс-служба «Авангарда».

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