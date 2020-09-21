За отчисление из колледжа у омича отняли пенсию

В суд на бывшего студента подали представители Пенсионного фонда. В иске они указали, что омичу с 22 октября 2015 года была назначена пенсия по потере кормильца, и он мог ее получать исключительно во время очного обучения в образовательном учреждении.
26 июля 2016 года омича отчислили, и в ПФР посчитали, что с этого момента ему не должны были платить пенсию. Однако мужчина не уведомил ведомство об отчислении и продолжил получать пенсию вплоть до 31 июля 2018 года.
В суде выяснилось, что парня действительно отчислили из учебного заведения 26 июля 2016 года, однако 14 ноября он был вновь зачислен в техникум на очную форму обучения. Там он учился до 17 марта 2017 года и имел право получать пенсию, так как ему еще не исполнилось 23 года.
В итоге суд решил, что омич все-таки имел право получать пенсию после 26 июля 2016 года, однако вернуть часть денег ему придется. Незаконно он получал деньги в периоды с 1 сентября до 31 октября 2016 года и с 1 апреля 2017 года до 31 июля 2018 года. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.