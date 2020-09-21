За отчисление из колледжа у омича отняли пенсию

В суде выяснилось, что парня действительно отчислили из учебного заведения 26 июля 2016 года, однако 14 ноября он был вновь зачислен в техникум на очную форму обучения. Там он учился до 17 марта 2017 года и имел право получать пенсию, так как ему еще не исполнилось 23 года.