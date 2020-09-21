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В центре Омска перевернулся автомобиль такси

В центре Омска перевернулся автомобиль такси

21 сентября 2020, 12:47
Фото: «ЧП Омск»
В ДТП на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса пострадала пассажирка такси.

Сегодня в паблике «ЧП Омск» появилась информация, что на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса перевернулось такси. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, информация об аварии поступила в ГИБДД в 11:35.

Фото: «ЧП Омск»

«Водитель автомобиля Datsun on-DO (такси) 1973 года рождения во время совершения поворота на проспект Карла Маркса врезался в автомобиль Hyundai, — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства. — После чего произошло опрокидывание такси. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась пассажирка автомобиля Datsun on-DO 1972 года рождения».

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