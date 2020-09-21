В центре Омска перевернулся автомобиль такси

«Водитель автомобиля Datsun on-DO (такси) 1973 года рождения во время совершения поворота на проспект Карла Маркса врезался в автомобиль Hyundai, — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства. — После чего произошло опрокидывание такси. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась пассажирка автомобиля Datsun on-DO 1972 года рождения».