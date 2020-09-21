В Омскую область придет дождь и похолодание до +1 градуса

Сегодня днем, 21 сентября, в регион придет похолодание. Столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Местами может похолодать до +10 градусов. Будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Осадков не ожидается.
Во вторник, 22 сентября, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов. Днем воздух немного прогреется до +8…+13 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
В среду, 23 сентября, будет идти дождь. Ночью столбик термометра опустится до +1…+6 градусов. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Днем потеплеет до +7…+12 градусов. Ветер усилится, его порывы могут достигать 15-20 м/с.