В Омской области через суд отремонтируют фасад детдома

Тарская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку в Тарском детском доме имени Карбышева. Во время надзорных мероприятий прокуроры выяснили, что на фасаде здания, расположенного в Таре на улице Транспортной, есть множество трещин и сколов.
Также на фасаде отслоилась штукатурка, а под окнами выпали кирпичи. Прокурор обратился в суд и иском и потребовал привести в порядок внешний вид здания. Также ведомство обратилось к региональному Минобразованию с требованием выделить средства на ремонт фасада.
Тарский городской суд Омской области удовлетворил требования прокурора. Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.