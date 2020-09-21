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В Омской области через суд отремонтируют фасад детдома

В Омской области через суд отремонтируют фасад детдома

21 сентября 2020, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Фасад детского дома в Таре выглядит очень плохо, поэтому его вскоре отремонтируют, сообщает прокуратура Омской области.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку в Тарском детском доме имени Карбышева. Во время надзорных мероприятий прокуроры выяснили, что на фасаде здания, расположенного в Таре на улице Транспортной, есть множество трещин и сколов.

Также на фасаде отслоилась штукатурка, а под окнами выпали кирпичи. Прокурор обратился в суд и иском и потребовал привести в порядок внешний вид здания. Также ведомство обратилось к региональному Минобразованию с требованием выделить средства на ремонт фасада.

Тарский городской суд Омской области удовлетворил требования прокурора. Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

#Новости#Ремонт#Прокуратура Омской области#Детский дом#Омск сегодня#Общество
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