В Омской области через суд отремонтируют фасад детдома

Также на фасаде отслоилась штукатурка, а под окнами выпали кирпичи. Прокурор обратился в суд и иском и потребовал привести в порядок внешний вид здания. Также ведомство обратилось к региональному Минобразованию с требованием выделить средства на ремонт фасада.