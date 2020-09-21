В Омске ищут дом больничному коту, названному в честь коронавируса

Еще один любопытный факт о коте заключается в том, что он якобы откликается на кличку Ковид-19. Авторы поста выразили надежду, что питомцу с необычным именем удастся найти любящих хозяев. «Заберите котика, скоро похолодает, очень жалко», - пишут омичи.