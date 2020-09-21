В Омске ищут дом больничному коту, названному в честь коронавируса

В сообществе «Омск ВК» рассказали о коте, который поселился на территории Инфекционной клинической больницы № 1.
«Сотрудники подкармливают. Видно, что он домашний. Кастрированный, ухоженный красавчик. Очень спокойный и ласковый», - рассказали о животном сотрудники медучреждения.
Еще один любопытный факт о коте заключается в том, что он якобы откликается на кличку Ковид-19. Авторы поста выразили надежду, что питомцу с необычным именем удастся найти любящих хозяев. «Заберите котика, скоро похолодает, очень жалко», - пишут омичи.
«И здесь без вашего ковида не обошлось», - отреагировали омичи. «Он не наш. Он сам пришел», - шутливо парировали авторы записи.