В Омске борются с «нелегальными» гостиницами и банями

Представители администрации САО выявили 11 фактов нецелевого использования участков, предназначенных под ИЖС. К примеру, на улице Забайкальской на таком участке разместили банный комплекс, а на 2-й Затонской — гостиницу. Собственников привлекли к административной ответственности.
Как рассказали в администрации округа, омичей регулярно уведомляют о необходимости соблюдать требования земельного законодательства. За участками, имеющими признаки нецелевого использования, пристально наблюдают. При выявлении нарушений материалы направляют в Росреестр.
Всего с начала года в округе обследовали 3389 земельных участков.