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В Омске борются с «нелегальными» гостиницами и банями

В Омске борются с «нелегальными» гостиницами и банями

21 сентября 2020, 17:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
В городе отслеживают факты нецелевого использования земельных участков. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Представители администрации САО выявили 11 фактов нецелевого использования участков, предназначенных под ИЖС. К примеру, на улице Забайкальской на таком участке разместили банный комплекс, а на 2-й Затонской — гостиницу. Собственников привлекли к административной ответственности.

Как рассказали в администрации округа, омичей регулярно уведомляют о необходимости соблюдать требования земельного законодательства. За участками, имеющими признаки нецелевого использования, пристально наблюдают. При выявлении нарушений материалы направляют в Росреестр.

Всего с начала года в округе обследовали 3389 земельных участков.

#Новости#Строительство#Мэрия#Земельный участок#Общество
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