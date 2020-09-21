Судимый за убийство омич открыл охоту на женщин в Нефтяниках

Вскоре в полицию обратилась 34-летняя женщина, живущая на 19 Партсъезда – неподалеку от места предыдущего нападения. Она рассказала, что у нее украли сумку и два мобильных телефона. Девушка вышла из такси и села на лавочку, когда к ней подошел неизвестный, неоднократно ударил по лицу и похитил имущество. Сумма ущерба составила 7500 рублей. Потерпевшей показали фото мужчины, напавшего по соседству: выяснилось, что на нее набросился он же.