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Судимый за убийство омич открыл охоту на женщин в Нефтяниках

Судимый за убийство омич открыл охоту на женщин в Нефтяниках

21 сентября 2020, 13:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчину задержали после двух нападений. Об этом рассказали в пресс-службе омской полиции.

Накануне утром в полицию обратилась 64-летняя женщина, живущая на улице 50 Лет Профсоюзов. В секцию общежития через приоткрытое окно на первом этаже проник злоумышленник с ножом, ранил пенсионерку в плечо и повредил артерию. Омичка потеряла много крови, ее увезли в реанимацию.

Незадолго до этого, услышав, как кто-то лезет в окно, женщина пошла проверить, что происходит. Увидев омичку, незваный гость попытался выскочить обратно в окно, но бдительная пенсионерка схватила его за руку. Тогда он достал нож, нанес удар и ускользнул, оставив в руках у женщины свою куртку. Позднее в ее кармане полицейские нашли телефон, который позволил установить личность нападавшего: им оказался судимый за убийство и кражу 32-летний мужчина.

Вскоре в полицию обратилась 34-летняя женщина, живущая на 19 Партсъезда – неподалеку от места предыдущего нападения. Она рассказала, что у нее украли сумку и два мобильных телефона. Девушка вышла из такси и села на лавочку, когда к ней подошел неизвестный, неоднократно ударил по лицу и похитил имущество. Сумма ущерба составила 7500 рублей. Потерпевшей показали фото мужчины, напавшего по соседству: выяснилось, что на нее набросился он же.

Стражи порядка выехали на место жительства подозреваемого и нашли его спящим на пороге собственной квартиры в обнимку с украденными телефонами. Нетрезвый злоумышленник показал, куда выкинул сумку и нож. Возбуждены два уголовных дела по статье «Разбой», омичу грозит до 15 лет тюрьмы.

#Новости#Ножевое ранение#Полиция#Нападение#Общество
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