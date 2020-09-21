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Спортивный судья из Омска умер после «Королевы спорта»

Спортивный судья из Омска умер после «Королевы спорта»

21 сентября 2020, 17:13
Фото: omskportal.ru
В Омске скончался судья всероссийской категории по легкой атлетике Степан Игнатов. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта, судья скончался через несколько часов после «Королевы спорта — 2020».

Жизнь Степана Игнатова оборвалась в минувшую субботу, 19 сентября. Судье всероссийской категории по легкой атлетике было 70 лет, но он продолжал работать. За несколько часов до смерти он находился на «Королеве спорта» в Любинском районе. Ему стало плохо на лестничной площадкой перед квартирой, когда он вернулся в Омск.

Степан Игнатов работал тренером и преподавателем физподготовки в Медицинской академии, а позже возглавлял спортивную школу на стадионе «Сибирский нефтяник». В качестве судьи Игнатов стал выступать в 70-х годах, а в конце 80-х получил всероссийскую категорию. Он работал на Сибирском международном марафоне, первых праздниках «Королевы спорта». Последнюю свою работу он выполнил в качестве судьи-хронометриста.

Прощание со Степаном Игнатовым пройдет 22 сентября с 12:00 до 13:00 по улице Олега Кошевого, 94. Похоронен арбитр будет на Ново-Южном кладбище по Черлакскому тракту, сообщили в Минспорта.

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