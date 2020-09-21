Спортивный судья из Омска умер после «Королевы спорта»

Жизнь Степана Игнатова оборвалась в минувшую субботу, 19 сентября. Судье всероссийской категории по легкой атлетике было 70 лет, но он продолжал работать. За несколько часов до смерти он находился на «Королеве спорта» в Любинском районе. Ему стало плохо на лестничной площадкой перед квартирой, когда он вернулся в Омск.