Спортивный судья из Омска умер после «Королевы спорта»

Жизнь Степана Игнатова оборвалась в минувшую субботу, 19 сентября. Судье всероссийской категории по легкой атлетике было 70 лет, но он продолжал работать. За несколько часов до смерти он находился на «Королеве спорта» в Любинском районе. Ему стало плохо на лестничной площадкой перед квартирой, когда он вернулся в Омск.
Степан Игнатов работал тренером и преподавателем физподготовки в Медицинской академии, а позже возглавлял спортивную школу на стадионе «Сибирский нефтяник». В качестве судьи Игнатов стал выступать в 70-х годах, а в конце 80-х получил всероссийскую категорию. Он работал на Сибирском международном марафоне, первых праздниках «Королевы спорта». Последнюю свою работу он выполнил в качестве судьи-хронометриста.
Прощание со Степаном Игнатовым пройдет 22 сентября с 12:00 до 13:00 по улице Олега Кошевого, 94. Похоронен арбитр будет на Ново-Южном кладбище по Черлакскому тракту, сообщили в Минспорта.