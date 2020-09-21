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Российский журналист назвал ответственного за махинации в омском «Авангарде»

Российский журналист назвал ответственного за махинации в омском «Авангарде»

21 сентября 2020, 13:20
Фото: Pixabay
Нелицеприятную информацию о руководстве клуба озвучил молодой экс-хоккеист команды. Ее прокомментировал журналист издания «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.

В недавнем интервью для «Спорт-Экспресс» 19-летний хоккеист Герман Шапорев озвучил компрометирующую информацию об «Авангарде». «Те [люди], кто стал привозить непонятных москвичей в молодежную команду, а своим прозрачно намекали, что попасть в состав кое-что стоит», — отозвался он о представителях руководство клуба, не называя конкретных имен.

Позднее имена озвучил в своей программе на YouTube журналист из «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. Он рассказал, что после интервью Шапорева с ним вышли на связь представители руководства «Авангарда» и признались, что речь идет о члене совета директоров клуба Евгении Шастине. «Все махинации, все намеки, которые названы в интервью, связаны только с Шастиным», — подчеркнул Шевченко.

Журналист выразил надежду, что руководители клуба разберутся с ситуацией.

#Новости#Хоккей#ХК Авангард#Спорт#Общество
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