Российский журналист назвал ответственного за махинации в омском «Авангарде»

В недавнем интервью для «Спорт-Экспресс» 19-летний хоккеист Герман Шапорев озвучил компрометирующую информацию об «Авангарде». «Те [люди], кто стал привозить непонятных москвичей в молодежную команду, а своим прозрачно намекали, что попасть в состав кое-что стоит», — отозвался он о представителях руководство клуба, не называя конкретных имен.
Позднее имена озвучил в своей программе на YouTube журналист из «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. Он рассказал, что после интервью Шапорева с ним вышли на связь представители руководства «Авангарда» и признались, что речь идет о члене совета директоров клуба Евгении Шастине. «Все махинации, все намеки, которые названы в интервью, связаны только с Шастиным», — подчеркнул Шевченко.
Журналист выразил надежду, что руководители клуба разберутся с ситуацией.