Российский журналист назвал ответственного за махинации в омском «Авангарде»

Позднее имена озвучил в своей программе на YouTube журналист из «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. Он рассказал, что после интервью Шапорева с ним вышли на связь представители руководства «Авангарда» и признались, что речь идет о члене совета директоров клуба Евгении Шастине. «Все махинации, все намеки, которые названы в интервью, связаны только с Шастиным», — подчеркнул Шевченко.