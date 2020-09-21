Роспотребнадзор нагрянет с проверкой в столовые омских школ

Аналогичное исследование уже проводилось в 2019 году, и по его результатам выяснилось, что дети употребляют мало продуктов с кальцием и много — с жирами и быстрыми углеводами. Речь идет о фаст-фуде и выпечке, сладких напитках и газировке. В связи с этим пятая часть российских школьников имеют избыточную массу тела или даже ожирение.