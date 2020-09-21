Роспотребнадзор нагрянет с проверкой в столовые омских школ

Мониторинг будет длиться три недели и завершится 12 октября. В это время специалисты Роспотребнадзора будут проверять качество питания во всех общеобразовательных школах в 24 пилотных регионах, в том числе и в Омской области.
«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности, и главное — насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов», — пояснила руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова.
Аналогичное исследование уже проводилось в 2019 году, и по его результатам выяснилось, что дети употребляют мало продуктов с кальцием и много — с жирами и быстрыми углеводами. Речь идет о фаст-фуде и выпечке, сладких напитках и газировке. В связи с этим пятая часть российских школьников имеют избыточную массу тела или даже ожирение.
Отметим, что с 1 мая 2020 года по распоряжению президента России Влладимира Путина в Российских школах обязаны обеспечить учеников начальных классов горячим питанием. В соцсетях периодически появляются жалобы на остывшие или недостаточно сытные обеды.